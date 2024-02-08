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Известен состав сборной Армении по вольной борьбе на Чемпионате Европы

Известен состав сборной Армении по вольной борьбе на Чемпионате Европы

Известен состав сборной Армении по вольной борьбе на Чемпионате Европы.

Как сообщает Арменпресс, за медали чемпионата Европы будут бороться Арсен Арутюнян (57 кг), Меджлум Меджлумян (61 кг), Вазген Теванян (65 кг), Арман Андриасян (70 кг), Айк Папикян (74 кг), Арман Авагян (79 кг), Мушег Мкртчян (86 кг), Князь Ибоян (92 кг), Сергей Саргсян (97 кг), Левон Геворгян (125 кг).

Чемпионат Европы не является рейтинговым для Олимпиады-2024. Чемпионат пройдет в столице Румынии Бухаресте 12-18 февраля.


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