За пост президента РФ будут бороться четыре кандидата

За пост президента России в марте будут бороться четыре кандидата. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Сегодня у нас заканчивается определенный цикл, поскольку по итогу нашего сегодняшнего заседания у нас уже полная ясность о том, что в избирательном бюллетене будет четыре кандидата", — сказала глава комиссии.

На заседании в четверг, 8 февраля, члены ЦИК отказали в регистрации Борису Надеждину, Сергею Малинковичу, Анатолию Баташеву и Раде Русских.

Надеждин пообещал обжаловать решение в Верховном суде.

Таким образом, ЦИК официально зарегистрировал в качестве кандидатов самовыдвиженца Владимира Путина и представителей парламентских партий Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова ("Новые люди") и Николая Харитонова (КПРФ).

Совет Федерации РФ назначил президентские выборы в России на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.