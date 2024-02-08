Состоялось очередное заседание Комиссии по случаю 100-летнего юбилея со дня рождения Шарля Азнавура

Под председательством руководителя аппарата премьер-министра, председателя Комиссии по случаю 100-летнего юбилея со дня рождения Шарля Азнавура Араика Арутюняна сегодня в правительстве состоялось очередное заседание указанной комиссии.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, были обсуждены включенные в повестку дня заседания вопросы, связанные с организацией и проведением посвященных юбилею всемирно известного шансонье концертных программ, выставок, конференции, а также мероприятия по случаю начала торжеств. Также были затронуты вопросы информирования общественности о мероприятиях.

Были уточнены форматы и график мероприятий. По итогам обсуждений Комиссия утвердила окончательный вариант программы.

Араик Арутюнян поручил уже начать работы по организации утвержденных Комиссией мероприятий, организовать обсуждение поднятых в ходе сегодняшнего заседания вопросов и представить на следующем заседании соответствующие предложения и решения.