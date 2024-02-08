Армения и Бангладеш могут углубить сотрудничество в сфере ИТ

Президент Торгово-промышленной палаты Дакки (DCCI) Ашраф Ахмед призвал Армению приобрести квалифицированную рабочую силу в секторе информационных технологий и инфраструктуры из Бангладеш.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает государственное информационное агентство Бангладеш.

“Большое количество квалифицированных бангладешских работников, особенно в сфере информационных технологий и инфраструктуры, успешно работают на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии”, - говорится в сообщении агентства, цитируя слова Ахмеди на встрече с заместителем министра экономики Армении Нареком Теряном.

В ходе встречи Ашраф Ахмед также подчеркнул, что Армения может изучить рабочую силу вышеупомянутых отраслей Бангладеш.

“Бангладеш в последнее время добилась больших успехов в сфере ИТ, и наши ИТ-специалисты могут стать потенциальным ресурсом и для Армении. По сравнению с Арменией, с точки зрения численности населения, Бангладеш имеет большую потребительскую базу для любого продукта”, - добавил президент палаты, предложив Армении инвестировать и воспользоваться демографическими преимуществами Бангладеш.

Заместитель министра экономики Армении Нарек Терян, в свою очередь, отметил, что для своих будущих крупных инфраструктурных проектов им может понадобиться большое количество работников для данного сектора. Кроме того, высоко оценив недавний прогресс ИТ-сектора Бангладеш, заместитель министра выразил заинтересованность в наборе квалифицированных ИТ-специалистов из Бангладеш.

Заместитель министра подчеркнул, что информационные технологии, умное сельское хозяйство, пищевая промышленность, туризм, текстильная промышленность и другие сферы могут стать потенциальными направлениями для бангладешских бизнесменов для инвестирования в Армению.