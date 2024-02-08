Выборы в Азербайджане проходили в условиях ограничений и были безальтернативными: ОБСЕ

Внеочередные выборы президента Азербайджана, состоявшиеся 7 февраля, прошли в условиях отсутствия политической альтернативы, а в политической жизни страны мало представлены женщины. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, такие выводы сделали представители миссии наблюдателей от ОБСЕ, заявив, что азербайджанская сторона не учла полученные ранее рекомендации.

"Выборы проходили в условиях ограничений, и, несмотря на то, что они были хорошо организованы, на них отсутствовала политическая альтернатива", - заявил на брифинге специальный координатор миссии Артур Герасимов.

Он добавил, что азербайджанская сторона "к сожалению, не учла полученные ранее рекомендации приблизить национальное законодательство к международным стандартам проведения демократических выборов".

В распространенном отчете миссии также утверждается, что наблюдатели на избирательных участках отметили "указания на возможность "вбрасывания" бюллетеней", что, по их мнению, "вызывает вопросы о корректности подсчета".