На территории Республики Армения есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Службы спасения МВД, до 15 февраля 38-40-й км участка Ванадзор-Алаверди автодороги М-6 будет закрыт для движения автобусов и грузовых автомобилей в связи с дорожно-ремонтными работами. Объездная дорога будет действовать через город Ноемберян.

Автодороги, ведущие от высокогорной метеостанции “Амберд” к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнской области, закрыты.

Горный перевал Варденяц закрыт для грузовых автомобилей из-за метели.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для легковых транспортных средств.