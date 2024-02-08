Парламент избрал члена Высшего судебного совета и судью Гражданской палаты Кассационного суда

Фракция НС "Гражданский договор" выдвинула кандидатуру Карена Туманяна на должность члена Высшего судебного совета (ВСС).

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, председатель Счетной комиссии НС Н.Бабаян, представляя результаты тайного голосования, проинформировал, что в голосовании приняли участие 69 из 107 депутатов парламента. В урне для голосования находилось 69 бюллетеней, недействительных не было.

За кандидатуру К.Туманяна проголосовали 69 депутатов.

К.Туманян после избрания членом ВСС на заседании НС принял присягу, затем подписал текст клятвы.

Также Высший судебный совет на вакантное место судьи Гражданской палаты Кассационного суда выдвинул кандидатуры Артура Атабекяна, Армана Оганяна и Гургена Малхасяна.

Представляя итоги тайного голосования, председатель Счетной комиссии НС Н.Бабаян сообщил, что в голосовании приняли участие 69 из 107 депутатов парламента. В урне для голосования находилось 69 бюллетеней, недействительных не было.

Депутаты не проголосовали за кандидатуры А.Оганяна и Г.Малхасяна.

За кандидатуру А.Атабекяна проголосовали 69 депутатов.

А.Атабекян избран кандидатом на должность судьи Гражданской палаты Кассационного суда.