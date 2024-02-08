Январь 2024 года был рекордно теплым

За всю историю наблюдений январь 2024 г. выдался рекордно теплым, причиной чего ученые считают изменение климата. Как передает «Арменпресс», об этом сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что, по данным Службы по борьбе с изменением климата «Коперник», прошлый месяц побил предыдущий рекорд самого теплого января, зафиксированный в 2020 году.

Кстати, 2023 год был признан самым жарким годом на планете с момента начала наблюдений в 1850 году.

Начиная с июня 2023 года, каждый месяц становился самым теплым по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

«Помимо того, что это был самый теплый январь за всю историю наблюдений, был и 12-месячный период, когда температура была на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня», - сказала Саманта Берджесс, директор Службы по изменению климата «Коперник».

В 2015 году в рамках Парижского соглашения по климату страны договорились стараться не допускать, чтобы глобальное потепление превышало 1,5 градуса по Цельсию. Хотя температура за 12 месяцев превысила 1,5 градуса по Цельсию, она еще не пересекла целевой показатель Парижского соглашения, учитывающего среднюю температуру планеты за несколько десятилетий.

Некоторые ученые считают, что достижение этой цели уже нереально, но они также призвали к более быстрым действиям по сокращению выбросов углекислого газа, чтобы можно было избежать худших последствий.