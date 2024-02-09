7 граждан Турции в 2023 году получили в Армении статус беженца

В 2023 году вид на жительство в Армении получили 8 761 человек, среди них - 3 658 граждане стран СНГ и 266 - граждане стран ЕС.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Статистический комитет РА.

5 073 человека получили временный вид на жительство, 3 274 - постоянный и 414 - особый вид на жительство. Среди получивших статус преобладают граждане России и Индии - 3 350 и 2 035 человек соответственно. Разрешение на ПМЖ получили 2 137 человек из России и 41 человек из Индии.

Во второй половине 2023 года 370 граждан разных стран обратились за убежищем в Армении, из них 193 (граждане 14 стран и один человек с неизвестным гражданством) получили статус беженцев. 94 его получателя - граждане Украины, 28 - Гаити, 17 - Ирака, 16 - Сирии, 11 - Ирана, 7 - Турции и 6 - Йемена. Преобладали лица в возрасте от 35 до 64 лет. Большинство просителей убежища составили граждане Ирака (109), Украины (91), Ирана (57), Египта (42), России (13) и Турции (9).

В этот же период было принято решение о прекращении статуса беженца 35 человек. 98 заявлений о предоставлении убежища от 187 человек были приостановлены или прекращены.