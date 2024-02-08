Дата визита Путина в Турцию пока не определена: Дмитрий Песков  

Согласование даты визита президента России Владимира Путина в Турцию продолжается, точных сроков пока нет. Как передает «Арменпресс», об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, она (дата визит) пока еще не определена. Действительно, визит обговоренный, есть понимание, что мы к нему готовимся. Действительно, ведется подготовка к этому визиту, мы ждем его. Как только даты (определятся) с учетом, естественно, электорального цикла у нас и напряженного рабочего графика турецкого президента, как только эти даты будут согласованы, мы вместе с нашими партнерами о них объявим», - приводит слова представителя Кремля ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что визит Путина в Турцию может состояться 12 февраля. Однако 7 февраля появилась информация, что визит Путина отложен, хотя причины задержки неизвестны.