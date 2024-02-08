Наибольшую по объему гуманитарную помощь Армения получила от США, Италии и Швейцарии

В прошлом году в Армению была направлена ​​гуманитарная помощь на сумму $ 35 миллионов 649 001. Страной, отправившей наибольшую по объему гуманитарную помощь, являются Соединенные Штаты Америки, за ними следуют Италия и Швейцария.

Как передает «Арменпресс», это подтверждают данные, опубликованные Статистическим комитетом.

Объем гуманитарной помощи, отправленной в Армению в 2023 году, сократился на 58,8% по сравнению с 2022 годом.

Львиная доля отправленной в прошлом году гуманитарной помощи на сумму $ 25 миллионов 228 008, является продукцией химической и смежных отраслей. На втором месте по объему стоят машины, оборудование и механизмы - $ 2 миллиона 234 009. Третье место занимает текстильная продукция - $ 2 миллиона 131 008. Армения также получила различную промышленную продукцию, приборы, аппаратуру и другую продукцию.

В 2023 году Армения самый большой объем гуманитарной помощи получила от Соединенных Штатов Америки - $ 8 миллионов 116 000, что составляет 22,8% от всей полученной помощи. Но по сравнению с 2022 годом объем сократился на 69,%. Италия находится на втором месте - $ 3 миллиона 873 007, по сравнению с 2022 годом это в 4 раза больше. Швейцария - на третьем месте с объемом в $ 2 миллиона 854 006, по сравнению с 2022 годом он снизился на 32,7%.

Далее идет Германия - $ 2 миллиона 144 003, затем Китай - $ 1 миллионом 882 003, Франция - $ 1 миллионом 343 009.

На страны ЕС пришлось 46,8 % от общего объема отправленной гуманитарной помощи, на страны СНГ -всего 0,1%, на другие страны - 63,1%.