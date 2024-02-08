В оцифровке наследия Матенадарана сделан еще один важный шаг

В музее Матенадарана состоялась церемония передачи дара мецената Ваге Бадаляна – устройства для сканирования обложек рукописей в 3D-формате.

Как передает «Арменпресс», директор Матенадарана Ара Хзмалян по этому поводу отметил, что в центре хранения и изучения древних рукописей и документов продолжается процесс переоснащения и модернизации важнейших, имеющих стратегическое значение научно-технических отделов.

«В частности, отдел оцифровки приобрел беспрецедентное в нашей реальности устройство трехмерного сканирования, по крайней мере, в музейной сфере и в сфере раскопок и археологических ценностей это устройство использовалось при содействии немецких специалистов. Нам предоставилась уникальная возможность наконец-то углубленно изучить серебряные и другие обложки наших рукописей, создав уникальную базу данных обложек. Это важно не только с практической точки зрения, но и со стратегической, потому что наше сотрудничество с частным сектором является источником оптимизма и позитивных настроений. Матенадаран - это святыня для каждого армянина, высшая ценность, поэтому вклад и благотворительный шаг каждого находит широкий общественный резонанс», - сказал Хзмалян.

Советник директора Матенадарана, заведующий отделом новейших технологий и оцифровки Гурген Гаспарян коснулся цифровой стратегии учреждения и перспектив применения устройства. Гаспарян сообщил, что работы по оцифровке начались у них в 2008 году, и на сегодняшний день отдел уже оснащен современным оборудованием, что позволяет проводить оцифровку по четырем направлениям.

Уже сделано 3 миллиона 700 000 цифровых изображений. Также были оцифрованы архивные документы (около 160 000 единиц хранения). Оцифровка микрофильмов также является одним из важных направлений. База данных формировалась годами, что чрезвычайно полезно для ученых. В последние годы Матенадаран в сотрудничестве с Гамбургским университетом занимается оцифровкой дубликатов рукописей. С помощью сканирующего устройства будут получены чистые изображения, что даст исследователям возможность ставить новые проблемы и темы. В случае трехмерного сканирования четко визуализируются все нюансы структур, а полученные изображения можно изучать разными способами. После сканирования полученные данные будут включены в общую базу данных и систему поиска, файлы будут созданы и сохранены на соответствующих серверах. Ни одна оцифрованная рукопись или композиция больше не покинет хранилище, исследователь может изучать ее цифровое изображение.

С приветственной речью выступил также меценат Ваге Бадалян.

«Технология трехмерного сканирования позволит не только расширить армянскую цифровую библиотеку, но и сохранить и сделать доступными наши древние рукописи как будущим поколениям, так и международному научному сообществу. Изучая сокровища Матенадарана, люди откроют для себя и воспримут Армению как колыбель европейской цивилизации. Благодаря этому устройству мы действительно открываем беспрецедентные возможности для сканирования и изучения музейных предметов. Это мероприятие символизирует непоколебимую приверженность всех нас сохранению нашего культурного наследия», - сказал Бадалян.

В заключение Ара Хзмалян сообщил, что дирекция Матенадарана поставила перед собой цель в течение следующих двух лет создать качественно отличающиеся реставрационные лаборатории с модернизированным новым оборудованием и качественно другими цифровыми технологиями. При государственной поддержке в текущем году Матенадаран приобретет рентгеновское оборудование для обработки рукописей в серебряных обложках, что дополнит данные, полученные с помощью сканирующего устройства, и позволит даже на микроуровне фиксировать повреждения и отклонения в обложках.

По словам Хзмаляна, Матенадаран не может быть ответственным только за рукописи, хранящиеся в его хранилищах, следовательно, рукописи, разбросанные по всему миру за его пределами, также должны быть в центре его внимания. Делегация Матенадарана несколько дней назад вернулась из Ирана, в ближайшее время отправится в Ливан, чтобы встретиться с руководителями крупных хранилищ рукописей и обсудить актуальные вопросы.

Манвел Маркарян