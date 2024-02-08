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Беларусь подарила МВД Армении 5 немецких овчарок

Беларусь подарила МВД Армении 5 немецких овчарок

Министерство внутренних дел Беларуси подарило Министерству внутренних дел Армении 5 немецких овчарок.

Как передает «Арменпресс», на заседании правительства было принято решение принять служебных собак, переданных в дар Министерством внутренних дел Республики Беларусь. Имена немецких овчарок  - Арчи, Нико, Кери, Блез и Арма.

Отмечается, что благодаря этому дару будет улучшена деятельность кинологического отдела Управления Службы государственной охраны МВД, появится возможность пополнить ряды более молодыми собаками.


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