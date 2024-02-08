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Министр ВТП Армении принял представителей компаний Nokia и Ucom

Министр ВТП Армении принял представителей компаний Nokia и Ucom

Министр высокотехнологичной промышленности РА Мхитар Айрапетян принял представителей компании Nokia во главе с вице-президентом компании, курирующим европейские мобильные сети Петром Вуковичем.

На встрече также присутствовали генеральный директор компании Ucom Ральф Йирикян, соучредитель и сопредседатель правления Группы компаний «Галакси» Артем Хачатрян.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на пресс-релиз МВТП Мхитар Айрапетян приветствовал гостей, подчеркнул важность сотрудничества между компаниями Nokia и Ucom с точки зрения модернизации сети и улучшения услуг, что повысит доступность мобильной связи и будет способствовать скорости и пропускной способности передачи данных.

Представитель компании Nokia отметил, что рад находиться в Армении и приступить к реализации проекта, который создаст новые возможности в плане решения некоторых проблем и преодоления вызовов в конкурентной сфере.

Генеральный директор Ucom Ральф Йирикян подчеркнул, что все это является результатом почти 1 года последовательной работы и серьезным достижением компании.

В сообщении отмечается, что в ближайшее время между компаниями Nokia и Ucom будет подписано соглашение о сотрудничестве.

Министр пожелал успеха компаниям на пути к новому уровню партнерства и подчеркнул, что это сотрудничество внесет положительные изменения в телекоммуникационную сферу Армении, способствуя развитию инфраструктуры.


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