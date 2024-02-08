В прошлом году через КПП «Маргара» на границе с Турцией в Армению въехали 38 граждан Армении, выехали 28

Через КПП «Маргара» на армяно-турецкой границе в 2023 году в Армению въехали 38 граждан Армении, выехали 28.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Статистический комитет Армении.

КПП был открыт после 30-летнего перерыва в феврале прошлого года, когда Армения направила две партии гуманитарной помощи пострадавшим от катастрофического землетрясения на востоке Турции. В соседнюю страну из Армении выехали и спасатели.

Воздушная и сухопутная граница с Арменией, а также КПП «Маргара» не функционировали ровно три десятилетия.

В контексте нормализации отношений с Турцией правительство Армении выступает за открытие сухопутной границы между двумя странами. Между двумя странами достигнута договоренность об открытии сухопутной границы для граждан третьих стран и лиц, имеющих дипломатические паспорта. Правительство Армении уже заявило, что службы на КПП «Маргара» восстановлены, и Армения готова реализовать соглашение в любое время. Отклика турецкой стороны на это заявление все еще нет.