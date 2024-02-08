Карта Visa Travel - Ваш лучший друг в путешествии

Сегодня путешествия не зависят от погоды. Вы можете наслаждаться путешествием по миру в любое время года, а теперь еще и планировать свой отпуск на весь год, покупая билеты и бронируя отели заранее, экономя огромные деньги и получая кешбэки.

Зимние путешествия неудобны только на первый взгляд: например, если Вы выберете направление в Европу и решите провести отпуск в Альпах, Вы, возможно, никогда не сможете забыть эти каникулы. Представьте заснеженные горы, сказочные домики, зимние виды спорта и горячий шоколад как залог настоящего зимнего отдыха…

Куда бы ни привело Вас путешествие, IDBank не оставит Вас одних, ведь карта Travel всегда будет Вашим надежным другом. Карта Travel создана для того, чтобы помочь Вам открыть мир в новых красках.

С помощью карты Вы сможете распрощаться с необходимостью повсюду носить с собой наличные деньги и совершать операции с помощью Travel card, безналично и бесконтактно, исключая риск потери денег. Более того, Вам больше не придется думать о конвертации валюты, ведь карта откроет перед Вами большое число преимуществ, созданные для того, чтобы сделать Ваше путешествие проще: карта Travel доступна в валютах AMD, USD и EUR, кроме того, вы будете получать кешбэк в размере 0,5-1,5% за почти любую транзакцию!

Понятно же, что зимой путешествовать с тяжелыми чемоданами неудобно. С Travel card Вы можете не беспокоиться о безопасности Ваших чемоданов, ведь у Вас есть возможность бесплатной упаковки в аэропорту Звартноц! А в случае задержки чемоданов или Вашего рейса Вы можете получить компенсацию до 200 долларов. Благодаря преимуществам карты Вы сможете наслаждаться впечатлениями, не зацикливаясь на финансах. Заказав карту через приложение Idram&IDBank, Вы получите 20% скидку на плату за обслуживание в первый год, то есть вместо 20.000 драмов Вы заплатите только 16.000 драмов.

Самое лучшее еще впереди. Карта Travel даст Вам возможность бесплатного входа в лаундж-зоны в более чем 1200 аэропортах мира. Позвольте себе расслабиться. Отправляясь в путешествие, просто возьмите с собой карту Travel, и Вы получите незабываемые впечатления!

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