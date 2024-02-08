Министры иностранных дел Армении и Нидерландов обсудили последние события на Южном Кавказе

8 февраля министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился в Гааге с министром иностранных дел Нидерландов Хэнк Браунс Слотт. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает МИД РА.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями относительно армяно-голландской двусторонней повестки и перспектив расширения политического диалога. Были подчеркнуты шаги, предпринятые для укрепления демократии и верховенства закона в Армении, а также готовность к дальнейшему двустороннему сотрудничеству в этом направлении. В этом контексте, а также в контексте борьбы с безнаказанностью, с удовлетворением было отмечено членство Армении в Международном уголовном суде.

Министры иностранных дел Армении и Нидерландов обсудили вопросы, связанные с партнерством Армении и Евросоюза. Арарат Мирзоян подчеркнул развитие сотрудничества в различных направлениях.

На встрече были обсуждены последние события на Южном Кавказе и общая ситуация безопасности.

Министр Мирзоян представил своей коллеге видение Армении относительно установления стабильности и мира в регионе. Касаясь хода разработки проекта мирного договора, министр Мирзоян подчеркнул, что необходима четкая приверженность ключевым вопросам не только Армении, но и другой стороны. Вновь обратился к основополагающим для армянской стороны принципам в процессе регулирования армяно-азербайджанских отношений, в частности, безусловного уважения территориальной целостности и нерушимости границ.

В контексте разблокирования транспортных и экономических коммуникаций в регионе и мирной повестки РА министр Мирзоян обратил внимание своего коллеги на принципы, лежащие в основе программы «Перекресток мира», разработанной правительством РА.

Министры иностранных дел Армении и Нидерландов договорились продолжить активные контакты и обсуждения по всем вопросам, представляющим взаимный интерес.