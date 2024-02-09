Необходимо выяснить, какой контракт был подписан между Россией и Турцией относительно покупки системы С-400: аналитик

В настоящее время между странами может состояться любая сделка по купле-продаже вооружений, но чтобы внести ясность в вопрос передачи противоракетной системы С-400 Азербайджану с турецкой стороны, необходимо выяснить, какой контракт был подписан между Россией и Турцией относительно покупки вышеупомянутой системы, то есть есть ли правовые основания для передачи ее третьей стороне за какое-то вознаграждение, компенсацию или иную договоренность? Нарек Нерсисян, ссылаясь на циркулирующую в турецкой и азербайджанской прессе информацию о том, что Турция может передать Азербайджану российскую противоракетную систему С-400. Такое мнение в беседе с «Арменпресс» высказал военный аналитик, ссылаясь на циркулирующую в турецкой и азербайджанской прессе информацию о том, что Турция может передать Азербайджану российскую противоракетную систему С-400.

"Что касается разногласий американской стороны по поводу покупки этого объекта и вопроса поставок истребителей F-35 турецкой стороне, то следует отметить, что формально США дают Турции понять, что если она находится в военно-политическом блоке, она не может сотрудничать с противостоящим блоком в вопросах закупок высоких технологий и военного оружия. Противоракетный комплекс С-400 с точки зрения маневрирования, конечно, имеет возможность перехвата секретной информации и передачи радиофизических данных, но здесь вопрос скорее политический, поскольку перед началом операции поставлено условие турецкой стороне: либо она сотрудничает с Североатлантическим альянсом, либо, в противном случае, они не будут сотрудничать с ней в такой степени, как с другими странами НАТО", - сказал Нерсисян.

Он подчеркнул, что это хорошо видно из сделки, подписанной с Грецией, поскольку американская сторона уже передала этой стране партию истребителей последней модификации F-35, тогда как в случае с Турцией сделка по поставке самолетов этого класса пока не заключена. Переходя к вопросу о том, согласится ли Москва на передачу Турцией установок С-400 Азербайджану, Нерсисян подчеркнул, что Россия обычно не проявляет принципиальности в вопросе продажи вооружений.

«Москва может продавать одно и то же оружие как стратегическим союзникам, так и их противникам. Более того, она может продать более старые модификации своему союзнику, а более современные – противнику. Вопрос в том, какая сделка была заключена с турецкой стороной относительно С-400 и какие возможности дает эта сделка в плане передачи закупленного вооружения третьей стороне. Россия может продать что угодно, если за это заплатят адекватную цену. Здесь нет никаких принципов Запада. Например, невозможно представить, чтобы Франция продала соответствующее вооружение противнику своего союзника - Ирану", - пояснил наш собеседник.

Касаясь недавнего предложения премьер-министра РА Никола Пашиняна президенту Азербайджана подписать совместное соглашение по контролю над вооружениями, Нерсисян сообщил, что у Алиева уже есть союзник в лице Турции, а также подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве с Россией. «Азербайджан также имеет диверсифицированные соглашения о поставках оружия и боеприпасов с другими странами. С точки зрения баланса Алиев находится в положении, когда он может игнорировать предложение армянской стороны, что он, очевидно, и делает", - заключил военный аналитик. Недавно во время митинга, организованного в Измире, Эрдоган заявил, что существуют препятствия на пути регионального усиления Турции. Газета "Миллиет", в свою очередь, передала значительную часть интервью телеканала CNN-Turk и заместителя госсекретаря США Нуланд. Отвечая на вопрос, не намерены ли США привлекать Турцию к программе F-35, замгоссекретаря сообщил, что Вашингтон изначально обсуждал вопрос российской системы С-400 с Анкарой, и если будет достигнут прогресс с российской сторону, то США могут пересмотреть свое решение в отношении Турции.

По мнению военных экспертов, США опасаются, что российская система ПВО может выловить секреты передовых американских ВВС, поэтому американская сторона не будет продавать Турции истребители F-35 до урегулирования вопроса с российскими системами противоракетной установки С-400.

Разногласия не новы, ранее в турецких и азербайджанских СМИ распространялась информация о том, что Турция может передать эту систему Азербайджану.