Россия рассчитывает, что Армения возобновит работу в ОДКБ

Россия ожидает от Армении возобновления нормальной работы в ОДКБ.

Как передает «Арменпресс», в интервью «РИА Новости» заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин заявил, что срочное возвращение Армении в нормальные и полноценные рамки работы ОДКБ будет способствовать повышению эффективности деятельности ОДКБ.

«Мы все заинтересованы в дальнейшем совершенствовании деятельности ОДКБ и ее эффективности как военно-политического союза. Безусловно, этому способствовало бы скорейшее возвращение Армении к нормальной и полноценной работе в рамках организации», - отметил замминистра.

Однако он выразил сожаление, что «армянские союзники пока действительно от нее дистанцировались».

Вместо критики организации замминистра призвал коллег в Ереване начать обсуждение назревших вопросов на политическом и экспертном уровне.

По словам Панкина, Москва исходит из того, что продолжение взаимоуважительного диалога с Арменией в рамках ОДКБ соответствует интересам Еревана в сфере безопасности, служит поддержанию мира и стабильности на евразийском пространстве, включая Южный Кавказ.

В последнее время Армения бойкотировала мероприятия, проводимые на различных площадках ОДКБ, и не участвовала в последних встречах на уровне глав государств-членов, министров иностранных дел, секретарей Совбеза и парламентариев.