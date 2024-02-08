Правительство намерено утвердить государственный бюджет с трехлетним горизонтом. Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании правительства Армении заявил премьер-министр Никол Пашинян.

«В прошлом месяце мы обсуждали вопрос о внесении изменений в законодательство о финансово-бюджетной системе. Мы думаем, что программа среднесрочных расходов должна иметь у нас не трехлетний горизонт, а пятилетний, а утверждение государственного бюджета - трехлетнее. Не то чтобы мы примем трехлетний бюджет, но получится, что бюджет предыдущего года, уже принятый, имеет трехлетний горизонт, и мы примерно будем знать, что произойдет в ближайшие годы. Это очень амбициозное решение, но после долгих обсуждений я не сомневаюсь, что мы должны пойти по этому пути», - заключил премьер-министр.