Энтони Блинкен на встрече с Махмудом Аббасом заявил о необходимости создания палестинского государства

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече в Рамалле с главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом подтвердил, что Вашингтон считает создание независимого палестинского государства лучшим путем достижения мира на Ближнем Востоке. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил госдепартамент США.

Блинкен также заявил о необходимости обеспечить доставку «гражданским лицам в секторе Газа жизненно необходимой гуманитарной помощи», и «подчеркнул, что Соединенные Штаты отвергают любое насильственное перемещение палестинцев из Газы».

Палестинское агентство WAFA написало в сообщении о встрече, что «Аббас подчеркнул необходимость немедленного прекращения продолжающейся израильской агрессии против палестинского народа, особенно в секторе Газа». Он также «призвал Соединенные Штаты вмешаться, чтобы остановить нападения колонистов-террористов на Западном берегу».

Энтони Блинкен во время своего ближневосточного турне совершил визиты в Саудовскую Аравию, Египет, Катар и Израиль, пытаясь добиться прекращения военных действий между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС.