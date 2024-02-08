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Утечка радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1» не представляет опасности для населения: МАГАТЭ

Утечка радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1» не представляет опасности для населения: МАГАТЭ

Японская компания Tokyo Electric Power (TEPCO), управляющая аварийной АЭС «Фукусима-1», не обнаружила угрозы для населения или окружающей среды после утечки радиоактивной воды. Об этом, как передает «Арменпресс», говорится в сообщении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). 

«TEPCO подтвердила, что значительных колебаний в измерениях радиации, осуществленных на объекте, не было. Инцидент не представляет опасности для населения и не оказывает воздействия на окружающую среду за пределами объекта», - говорится в пресс-релизе. 

7 февраля служащие АЭС «Фукусима-1» зафиксировали утечку радиоактивной воды на территории АЭС. Объем утечки составил 5,5 тонны, содержание радиоактивных веществ в воде составляло 22 миллиарда беккерелей при максимально допустимых 1500 беккерелей, что в 14 миллионов раз превышало норму.


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