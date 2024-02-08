КНДР отменила закон об экономическом сотрудничестве с Южной Кореей

Северная Корея на XXX пленарной сессии президиума Верховного народного собрания КНДР, состоявшейся 7 февраля, отменила закон о межкорейском экономическом сотрудничестве. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на агентство «Интерфакс».

По данным Центрального информационного агентства Кореи, этот шаг происходит на фоне растущей напряженности в отношениях между Северной и Южной Кореей.

Не прошло и месяца с тех пор, как КНДР упразднила ведомства, занимающиеся межкорейскими делами, как в конце 2023 года северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал межкорейские связи отношениями между «двумя враждебными друг другу государствами».

Между тем, представитель министерства по делам объединения двух Корей сообщил Yonhap, что отмена закона была ожидаемой. Он предупредил, что этот шаг приведет к дальнейшей изоляции Северной Кореи. Собеседник агентства также подчеркнул, что соглашения о межкорейском экономическом сотрудничестве не потеряют силу из-за одностороннего решения Пхеньяна.