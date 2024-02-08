Такер Карлсон сообщил о дне показа нашумевшего интервью с Владимиром Путиным

Интервью известного американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным будет показано 8 февраля. Как передает «Арменпресс», об этом журналист сообщил на своей странице в Instagram.

Интервью будет показано 8 февраля в 18:00 по восточному стандартному времени, по ереванскому времени 9 февраля в 03:00, на сайте: Такер Carlson.com

Журналист взял интервью у Путина 7 февраля, а в ночь на 8 февраля уже вылетел из России.

В интернете по-разному отреагировали на решение Такера Карлсона брать интервью у Путина. Многие подошли к этому довольно критически.

Карлсон заявил, что попытается договориться об интервью и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

6 февраля журналист опубликовал видеосообщение в социальной сети X, в котором рассказал о предстоящем интервью. Сообщение вызвало большой интерес, собрав почти 96 миллионов просмотров.