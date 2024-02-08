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Такер Карлсон сообщил о дне показа нашумевшего интервью с Владимиром Путиным

Такер Карлсон сообщил о дне показа нашумевшего интервью с Владимиром Путиным

Интервью известного американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным будет показано 8 февраля. Как передает «Арменпресс», об этом журналист сообщил на своей странице в Instagram. 

Интервью будет показано 8 февраля в 18:00 по восточному стандартному времени, по ереванскому времени 9 февраля в 03:00, на сайте: Такер Carlson.com 

Журналист взял интервью у Путина 7 февраля, а в ночь на 8 февраля уже вылетел из России. 

В интернете по-разному отреагировали на решение Такера Карлсона брать интервью у Путина. Многие подошли к этому довольно критически. 

Карлсон заявил, что попытается договориться об интервью и с президентом Украины Владимиром Зеленским. 

6 февраля журналист опубликовал видеосообщение в социальной сети X, в котором рассказал о предстоящем интервью. Сообщение вызвало большой интерес, собрав почти 96 миллионов просмотров.


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