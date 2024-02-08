Герой № 1 в Армении - работающий и платящий налоги гражданин: премьер- министр РА

В 2023 году в государственный бюджет было уплачено налогов и сборов на сумму 2 трлн 222 млрд драмов, что на 1 трлн 64 млрд драмов (около $ 2,6 млрд) или на 92% больше, чем в 2017 году. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр РА Никол Пашинян, подчеркнув, что герой Республики Армения №1 – работающий и платящий налоги гражданин.

«Благодаря уплаченным им налогам строятся и функционируют школы, строятся детские сады, дороги, водопроводы.

Благодаря налогам, которые он платит, получают зарплату все учителя, все солдаты, офицеры, генералы, все дипломаты.

Благодаря уплаченным налогам охраняются и восстанавливаются историко-культурные памятники.

Благодаря уплаченным им налогам закупается вооружение и техника, на границе проводятся инженерные работы.

Благодаря налогам, которые он платит, пенсионеры получают пенсию, получатели пособий получают пособия, сотни тысяч людей получают медицинские услуги, за услуги, которые они получают, платит государственный бюджет, и благодаря этим платежам работают учреждения здравоохранения - медицинские центры, поликлиники и амбулатории.

Низкий поклон работающему и платящему налоги гражданину. Его героизм многие, иногда даже он сам, не замечают. Правительство замечает это. Я и сам замечаю это», - написал премьер-министр.