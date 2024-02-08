На американской военной базе на востоке Сирии прогремели взрывы: СМИ
На территории американской военной базы на востоке Сирии произошли взрывы. Как передает «Арменпресс» об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.
Американская военная база расположена на контролируемом курдами нефтяном месторождении Эль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор, где американские войска дислоцируются с 2017 года.
По сообщениям других СМИ, военная база подверглась нападению со стороны многочисленных беспилотников-камикадзе. Арабские СМИ пишут, что это нападение было совершено в ответ на убийство высокопоставленного военного из группировки «Катаиб Хезболла» американскими войсками.
Как ранее сообщал «Арменпресс», 7 февраля в Багдаде в результате удара американского беспилотника погиб высокопоставленный командир группировки «Катаиб Хезболла» Абу Бакир аль-Саади, который считался ответственным за планирование нападений на американские войска в регионе и участие в них.
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