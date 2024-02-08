Европейские индексы - 07-02-24

МОСКВА, 8 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 7 февраля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.65% и составил 16921.96 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.36% и составил 7611.26 пункта, британский FTSE снизился на 0.68% и составил 7628.75 пункта, а российский RTSI вырос на 0.51% и составил 1124.71 пункта.