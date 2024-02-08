В Багдаде ударом БПЛА убит высокопоставленный командир, ответственный за нападения на американские войска

7 февраля в Багдаде ударом американского беспилотника был убит высокопоставленный командир группировки «Катаиб Хезболла», которого считали ответственным за «планирование и участие в нападениях» на американские войска в регионе. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение Центрального командования ВС США.

«Соединенные Штаты продолжат принимать необходимые меры для защиты нашего народа. Мы без колебаний привлечем к ответственности всех, кто угрожает безопасности наших сил», - говорится в сообщении.

По данным агентства Associated Press, взрыв произошел на востоке Багдада. Беспилотник сбил автомобиль, в котором находился командир вооруженной группировки.

Силы безопасности закрыли зеленую зону Багдада, где расположены дипломатические учреждения.

О количестве жертв поступают различные сообщения. Официальные лица США заявили, что погиб 1 человек. Два представителя действующей в Ираке группировки заявили, что погибли три человека, в том числе Абу Бакир аль-Саади, который отвечал за операции «Катаиб Хезболла» в Сирии. Другие СМИ сообщают о четырех пострадавших.

Этот удар может еще больше обострить напряженность между Вашингтоном и Багдадом. Днями раньше американские военные нанесли авиаудары по десяткам объектов в Ираке и Сирии, которые использовались силами, поддерживаемыми Ираном. Кроме того, удары были нанесены по штаб-квартире иранского Корпуса стражей исламской революции в Сирии в ответ на теракты 28 января сил исламского сопротивления в Иордании, в результате которых погибли трое американских военнослужащих и были ранены 40 человек.