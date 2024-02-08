Время в Ереване: 11:07,   8 Февраль 2024

Национальное собрание Армении продолжает работу очередного заседания  

Национальное собрание Армении продолжает работу очередного заседания  

Национальное Собрание Армении продолжает работу очередного заседания, начавшегося 6 февраля.

Как передает «Арменпресс», Парламент продолжит обсуждение кандидатур, выдвинутых на вакантный пост судьи гражданской палаты Кассационного суда.

Высший судебный совет на вакантное место судьи гражданской палаты Кассационного суда выдвинул кандидатуры Артура Атабекяна, Армана Оганяна и Гургена Малхасяна.

В Парламенте состоится закрытое тайное голосование по избранию члена Высшего судебного совета.


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