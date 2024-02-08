Цены на цветные металлы - 07-02-24

ЛОНДОН, 8 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 7 февраля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.41% и составила 2230.00 долларов США, цена на медь выросла на 0.10% и составила 8393.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.35% и составила 2109.50 долларов США, цена на никель выросла на 1.07% и составила 16050.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 25350.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.51% и составила 2415.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 46750.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 29135.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.