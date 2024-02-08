Омбудсмен Армении избрана членом Правления Европейской сети национальных правозащитных учреждений

Омбудсмен Республики Армения Анаит Манасян избрана членом Правления Европейской сети национальных правозащитных учреждений (ENNHRI).

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение ЗПЧ, в голосовании, состоявшемся в рамках онлайн-сессии, приняли участие более 30 правозащитных учреждений, входящих в ENNHRI.

В состав Правления престижной структуры также были избраны представители национальных институтов Дании (председатель) и Северной Ирландии.

Примечательно, что Институт правозащитника Армении впервые включен в орган управления европейской сети.

Европейская сеть национальных правозащитных учреждений объединяет более 40 правозащитных учреждений европейских стран. Цель сети – внести вклад в защиту и продвижение прав человека в Европе. Для достижения этих целей Европейская сеть способствует, среди прочего, и развитию потенциала национальных правозащитных учреждений.

В составе Правления исключительно представители национальных правозащитных учреждений со статусом А. С 1 марта 2024 года Правление ENNHRI будет работать следующим составом: Дания (председатель), Армения, Северная Ирландия, Германия, Албания, Норвегия.

Правления, возглавляемое председателем, определяет стратегические приоритеты организации и отвечает за управление и администрирование сети.