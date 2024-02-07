Президент Армении провел встречу с представителями армянской общины Венгрии

Президент Армении Ваагн Хачатурян в рамках официального визита в Венгрию встретился с представителями местной армянской общины.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Хачатурян представил подробности относительно внутренней и внешней ситуации Армении, коснулся изменений и реформ, осуществленных в стране за последние годы.

В ходе встречи в непринужденной обстановке президент Ваагн Хачатурян побеседовал с присутствующими и ответил на их вопросы.