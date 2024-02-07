Под председательством Араика Арутюняна обсуждены существующие в сфере свободы информации проблемы и шаги по их решению

Под председательством руководителя аппарата премьер-министра Араика Арутюняна состоялось совещание с участием представителей различных государственных органов и действующих в сфере СМИ неправительственных организаций.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, председатель Комитета по защите свободы слова Ашот Меликян представил доклад о состоянии свободы слова в Армении и нарушениях прав журналистов и средств массовой информации за 2023 год. В этом контексте были обсуждены представленные в докладе проблемы, вызовы в сфере свободы информации, процесс предоставления установленной законом информации и существующие регулирования.

Состоялся обмен мыслями о шагах по решению проблем, были представлены различные наблюдения и предложения.

Была отмечена важность эффективного сотрудничества и диалога между государственными органами и действующими в сфере СМИ организациями в целях решения существующих в отрасли проблем.