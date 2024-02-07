Время в Ереване: 11:07,   7 Февраль 2024

Визит Путина в Турцию отложили: источник 

Визит Путина в Турцию отложили: источник 

Визит президент РФ Владимира Путина в Турцию, который планировался на 12 февраля, отложен. Как передает Арменпресс, об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Турции, не уточнив подробностей.

"Визит отложен. Подробности пока неизвестны", - сказал собеседник агентства. Ранее об отмене визита сообщила журналист газеты Hürriyet и обозреватель телеканала CNN Türk Ханде Фырат.

Ранее о предстоящем 12 февраля визите Путина в Турцию сообщали СМИ, однако в Кремле не подтверждали эту информацию. 


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