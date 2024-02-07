РФ и Армения имеют обязательства друг перед другом, включая защиту суверенитета и территориальной целостности: Захарова

Между РФ и Арменией действует надежная двусторонняя договорно-правовая база и в плане военно-технического сотрудничества, обе стороны имеют обязательства друг перед другом, включая защиту суверенитета, территориальной целостности и обеспечение безопасности. Как сообщает Арменпресс, об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Наши страны остаются союзниками, интересы армянского народа неотделимы от добрососедских связей с Россией. Рассчитываем, что армянское руководство будет это учитывать и на фоне нынешних геополитических трансформаций сделает правильный выбор. Я хотела бы подчеркнуть - не правильный с точки зрения России, а с точки зрения интересов народа Армении. В конкретном плане у Российской Федерации и Республики Армения действует надежная двусторонняя договорно-правовая база в сфере безопасности и в плане военно-технического сотрудничества», - отметила Захарова.

Она также подчеркнула, что Ереван также находится под коллективными гарантиями в рамках ОДКБ, в том числе при возможной агрессии.