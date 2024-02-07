Алиев побеждает на выборах президента Азербайджана: экзитполы

Действующий президент Ильхам Алиев лидирует на внеочередных выборах президента Азербайджана с 93,9% голосов, на втором месте депутат парламента и самовыдвиженец Захид Орудж с 1,8%. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, такие данные получили эксперты Лиги защиты трудовых прав граждан по результатам экзитпола.

По результатам экзитпола, депутат парламента и лидер партии "Великого создания" Фазиль Мустафа набрал 1,5% голосов, депутат парламента и лидер партии "Народный фронт единого Азербайджана" Гудрат Гасангулиев - 1,2%, председатель партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев - 0,9%, лидер партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев - 0,4%, самовыдвиженец, бывший лидер Либерально-демократической партии Азербайджана Фуад Алиев - 0,3%.