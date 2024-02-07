Президент Армении и спикер НС Венгрии подчеркнули важность защиты христианского и культурного наследия

Президент Республики Армении Ваагн Хачатурян в рамках официального визита в Венгрию провел встречу с председателем Национального собрания Венгрии Ласло Кёвером.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, приветствуя президента, спикер Национального собрания отметил, что подобный визит является важным шагом для развития двустороннего сотрудничества.

Президент Ваагн Хачатурян поблагодарил за теплый прием и гостеприимство и выразил надежду, что взаимные визиты на высоком уровне между двумя странами будут носить продолжительный характер.

Были обсуждены возможности развития отраслевого сотрудничества между Арменией и Венгрией.

Стороны подчеркнули важную роль парламентской дипломатии в двусторонних отношениях, и в этом контексте с удовлетворением отметили значение парламентских групп дружбы в парламентах обеих стран.

Собеседники обменялись мнениями по региональным и глобальным вызовам. Стороны подчеркнули необходимость защиты христианского и культурного наследия.

На встрече была подчеркнута важность взаимных визитов между двумя странами на различных уровнях, в том числе в экономической, деловой, культурной и других сферах.