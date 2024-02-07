Ничто в мире уже не осталось в том виде, в каком было в условиях принятия действующей Конституции: премьер-министр

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заметил, что некоторые развивают тезис о том, что изменение Конституции делается для подписания мирного договора. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании.

“Что касается подписания мирного договора, даже если подобные проблемы и существуют, они решены, потому что в тексте мирного договора есть согласованная статья, в которой говорится, что стороны не могут ссылаться на собственное законодательство для невыполнения какого-либо из своих обязательств по настоящему договору. Речь [в контексте изменения Конституции] вообще не идет и не может идти о мирном договоре”, - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что Конституция предназначена прежде всего для организации внутренней жизни, но Конституция любой страны регулирует и внешние отношения. Действующая Конституция Армении содержит также положения по внешним связям. “Любая Конституция имеет и внешнее влияние. Но там связи работают совсем по-другому”, - сказал Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул, что Армения должна задуматься о своих отношениях с внешним миром в новых условиях. “Ничто в мире уже не осталось в том виде, в каком было в условиях принятия действующей Конституции, никакие внешние отношения не остались прежними”, - сказал Пашинян, добавив, что это касается не только Армении.

Премьер-министр заметил, что много говорят о том, что народ Армении не является народом с государственным мышлением и государственным образом действий. “И когда я слушаю этих людей, мне интересно, где тот момент, когда это восприятие должно измениться. В моем понимании этот момент - принятие Конституции в результате свободного выражения мнения, потому что это означает, что большинство граждан страны фиксируют правила своей жизни”, - сказал он.

По словам премьер-министра, ни одна из принятых до сих пор конституций не была принята по свободной воле народа, всегда элита диктовала, как жить.

“Но одна из важнейших задач - стать более устойчивыми и более защищенными во внешней среде, но как?” - сказал премьер-министр.

Пашинян напомнил, что в плане обеспечения компонента безопасности он много говорил об армии и внешних отношениях. Но существует также потребность в третьем компоненте. “Армия и международные отношения должны служить законным интересам данного государства, на территории этого государства, признанной на международном уровне. Это шаг, направленный на повышение уровня безопасности на один пункт”, - сказал премьер-министр.

Премьер-министр Никол Пашинян заявил в январе, что Армении нужна новая Конституция. По его словам, Армения должна иметь Конституцию, которая сделает Республику Армения более конкурентоспособной и более жизнеспособной в новых геополитических и региональных условиях.