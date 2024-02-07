Обсужден отчет о деятельности председателя Комиссии по защите конкуренции Гегама Геворгяна за 2019-2023 гг.

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось совещание, в ходе которого был обсужден отчет о деятельности председателя Комиссии по защите конкуренции Гегама Геворгяна за 2019-2023 годы.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, до начала представления отчета глава правительства отметил: “Как мы и договорились, сегодня мы заслушаем отчет председателя Комиссии по защите конкуренции Гегама Геворгяна за предыдущие пять лет, чтобы также в формате правительства обсудить вопрос выдвижения кандидатуры председателя Комиссии”.

Председатель Комиссии по защите конкуренции представил проделанную за отчетный период работу в направлении развития конкурентной среды, защиты интересов потребителей, развития институционального потенциала Комиссии. Были представлены подробности о проводимых в сфере регулирования деятельности Комиссии реформах, разработке новых нормативных актов, антикризисном управлении, внутренних ресурсах, развитии правовой базы, направленной на стабильность рынка и снижение рисков возникновения антиконкурентных ситуаций.

Гегам Геворгян отметил, что до 2018 года антиконкурентные действия государственных органов не подлежали изучению со стороны Комиссии, в последние годы изучения проводились и в этом направлении. По его словам, это очень важно, поскольку бизнес также должен чувствовать себя защищенным от возможных нарушений конкурентной деятельности со стороны государства.

Председатель Комиссии отметил, что с 2019 года Комиссия реализует новую функцию, которая направлена ​​на изучение рынка продовольственных и непродовольственных товаров социального значения. “Суть в том, что мы полностью изучаем конкретный товарный рынок, выявляем барьеры для его входа - юридические, экономические - и даем рекомендации директивным органам относительно того, что необходимо изменить, чтобы сделать рынок более конкурентным и более развитым”, - сказал он.

Гегам Геворгян подчеркнул, что в 2023 году Комиссия по защите конкуренции стала членом ICPEN, одной из самых престижных структур в мире в сфере защиты прав потребителей.

Коснувшись отдельных пунктов отчета, премьер-министр подчеркнул важность инструментария оценки для защиты прав потребителей и защиты конкуренции в Республике Армения. Никол Пашинян коснулся также вопроса существующих на рынке стандартов производства продуктов питания и отметил, что правительство должно нести ответственность за то, какие продукты питания продаются людям, то есть на продуктах должна быть маркировка, что они соответствуют стандартам и безопасны. “Правительство должно промаркировать, что это мороженое, а то, что не промаркировано, не является мороженым”, - сказал Никол Пашинян.

Участники встречи также коснулись нарушений со стороны хозяйствующих субъектов в контексте скидок. Премьер-министр отметил, что необходимо проводить такую ​​политику, которая не только наказывает те субъекты, допустивших нарушения, но и поощряет те субъекты, которые не допустили нарушений. “Давайте будем давать этим людям благодарственные грамоты, говорить, что мы благодарны, что вы так работаете. Чтобы изменить практику, мы должны не только наказывать плохую практику, но и поощрять хорошую”, - подчеркнул премьер-министр.

Никол Пашинян коснулся проблемы незаконной разметки, нанесенной владельцами объектов или магазинов на обочинах государственных дорог в разных частях страны, и отметил, что эти обочины используются без каких-либо правовых оснований, в результате чего на дорогах возникают проблемы с безопасностью, скорость движения снижается, в государственный бюджет средства не выплачиваются. В связи с этим премьер-министр дал ответственным лицам конкретные поручения.

Премьер-министр поинтересовался, как контролируются цены на различные товары первой необходимости на рынке, например, цены на бензин, дизельное топливо или как решается проблема, связанная с подорожанием яиц перед пасхой. Гегам Геворгян отметил, что Комиссия следит за всей цепочкой импорта: налоги, транспортные расходы, биржевые цены и т.д. Для всех остальных продуктов учитывается разница на аналогичных рынках. Что касается возможного повышения цен на яйца, председатель Комиссии отметил, что после некоторых штрафов проблема была решена. По словам Геворгяна, то же самое касается и рынка бензина.