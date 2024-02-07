Никол Пашинян разъяснил необходимость переименования предмета “История армян” в “Историю Армении”

Проектом переименования предмета “История армян” в “Историю Армении” правительство вовсе не противопоставляет государство родине, а просто отмечает необходимость понимания и изучения связи между этими понятиями. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“История армян – это история несуществования государственности с эпизодами наличия государственности, а история Армении – это история государственности с эпизодами отсутствия государственности. Мы хотим заменить доминирование эпизодов отсутствия государственности на доминирование эпизодов наличия государственности, чего сегодня нет”, - сказал премьер-министр.