Подписанная между Арменией и Грузией декларация о стратегическом сотрудничестве отражает волю двух стран: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что документ о стратегическом партнерстве между Арменией и Грузией отражает волю правительств двух стран двигаться вперед по всей повестке отношений. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании в ответ на вопрос депутата Алхаса Казаряна о том, можно ли предположить, что стратегические отношения между Арменией и Грузией вступают в новую фазу.

“Что касается подписанной с Грузией Декларации о стратегическом сотрудничестве и диалоге, могу сказать, что фактически все направления запланированы, и в нем отражается воля правительств обеих стран двигаться вперед по всей этой повестке дня”, - отметил премьер-министр.

26 января Армения и Грузия подписали Декларацию о стратегическом партнерстве. Подписание состоялось в рамках визита премьер-министра Никола Пашиняна в Грузию.