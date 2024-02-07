Глава МИД Армении представил парламентариям Нидерландов видение Еревана относительно установления мира в регионе

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 7 февраля в Гааге провел встречу с председателем Постоянной комиссии парламента Нидерландов по внешним связям Раймоном де Роном и членами комиссии, представляющими большинство парламентских партий.

Министр иностранных дел Республики Армения отметил, что Армения идет по пути демократических реформ, в результате которых нынешние достижения нашли отражение и в соответствующих международных показателях.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении,

Коснувшись ситуации с безопасностью на Южном Кавказе, министр Мирзоян представил парламентариям видение и усилия Армении по установлению стабильности и мира в регионе. Министр отметил, что конструктивные подходы Армении не всегда находят адекватный отклик, а также подчеркнул необходимость проявления со стороны Азербайджана соответствующей политической воли и четкой приверженности. Арарат Мирзоян подчеркнул ключевые принципы в процессе регулирования армяно-азербайджанских отношений, в том числе отметил важность безусловного уважения территориальной целостности и нерушимости границ.

В контексте разблокирования региональных транспортных и экономических коммуникаций Арарат Мирзоян отметил, что четыре принципа - суверенитет, юрисдикция, взаимность и равенство, которые важны для Армении, лучше всего отражены в разработанном правительством Армении проекте “Перекресток мира”, который был представлен и привлек внимание международных партнеров.

Глава внешнеполитического ведомства также ответил на вопросы парламентариев Нидерландов относительно развития региона, защиты прав и удовлетворения нужд армян, насильственно перемещенных в результате этнических чисток в Нагорном Карабахе, укрепления партнерства Армения-ЕС и др.

На встрече была подчеркнута готовность к дальнейшему углублению сотрудничества между Арменией и Нидерландами, в том числе на уровне парламентариев, а также в формате Армения-ЕС в целях поддержки стабильности в регионе и на благо обеспечения благополучия граждан Армении.