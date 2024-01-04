Предстоящие на 8 февраля мероприятия
17:48, Февраль 07, 2024
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- 21:25 Президент Армении провел встречу с представителями армянской общины Венгрии
- 20:59 Под председательством Араика Арутюняна обсуждены существующие в сфере свободы информации проблемы и шаги по их решению
- 20:50 Визит Путина в Турцию отложили: источник
- 20:31 РФ и Армения имеют обязательства друг перед другом, включая защиту суверенитета и территориальной целостности: Захарова
- 20:22 Алиев побеждает на выборах президента Азербайджана: экзитполы
- 20:14 Президент Армении и спикер НС Венгрии подчеркнули важность защиты христианского и культурного наследия
- 19:54 Президент Армении и премьер-министр Венгрии обсудили вопросы региональной и глобальной безопасности
- 18:49 Премьер-министр заверяет, что вопрос возвращения пленных остается в повестке властей
- 18:32 Оговорки парламента Армении при подписании Алма-Атинской декларации не имеют никакой юридической силы: Пашинян
- 18:29 Ничто в мире уже не осталось в том виде, в каком было в условиях принятия действующей Конституции: премьер-министр
- 18:24 Обсужден отчет о деятельности председателя Комиссии по защите конкуренции Гегама Геворгяна за 2019-2023 гг.
- 18:11 Никол Пашинян разъяснил необходимость переименования предмета “История армян” в “Историю Армении”
- 18:05 У нас нет никаких секретных договоренностей: Пашинян о долях правительства в частных компаниях
- 17:59 Подписанная между Арменией и Грузией декларация о стратегическом сотрудничестве отражает волю двух стран: Пашинян
- 17:50 Глава МИД Армении представил парламентариям Нидерландов видение Еревана относительно установления мира в регионе
- 17:48 Предстоящие на 8 февраля мероприятия
- 17:30 Президент Армении провел встречу с председателем Национального собрания Венгрии
- 17:19 Постоянное население Армении увеличилось на 53,4 тыс человек
- 17:12 Премьер-министр Пашинян принял основателя компании Embodied, Inc. Паоло Пирджаняна
- 17:11 Пашинян заверяет, что цель изменения Конституции не в том, чтобы адаптировать ее под правительство
- 17:08 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 07-02-24
- 17:07 Азиатские индексы - 07-02-24
- 15:56 На АЭС «Фукусима-1» произошла утечка радиоактивной воды
- 15:43 Совет ЕС и Европейский парламент договорились увеличить инвестиции в оборонные технологии
- 15:38 Саудовская Аравия отказалась от установления дипломатических отношений с Израилем до создания палестинского государства
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