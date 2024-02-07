Постоянное население Армении увеличилось на 53,4 тыс человек

По состоянию на 1 января 2024 года постоянное население Армении составляет 2 млн 990,9 тысяч человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года численность постоянного населения увеличилась на 53,4 тыс человек.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на данные Статистического комитета, основной составляющей изменения численности населения Армении в январе-декабре 2023 года стал миграционный баланс. По предварительным данным, до 1 января 2024 года включительно в государственном регистре народонаселения Армении было зарегистрировано 41,4 тыс вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. Между тем естественный прирост населения (разница между числом родившихся и числом умерших) в 2023 году составил всего 12 тыс человек.

По состоянию на 1 января 2024 года в 49 городах 71 общины страны проживает 1 млн 915,3 человек, в 953 селах - 1 млн 075,6 человека. При этом в столице проживает 1 млн 104,2 тыс жителей. За отчетный период прирост населения Еревана составил 15,6 тысяч человек.