Премьер-министр Пашинян принял основателя компании Embodied, Inc. Паоло Пирджаняна

Премьер-министр Никол Пашинян принял основателя компании Embodied, Inc. Паоло Пирджаняна. Эта компания работает в сфере робототехники и искусственного интеллекта и создала робота Moxie AI.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян приветствовал визит господина Пирджаняна в Армению и подчеркнул, что правительство Армении придает большое значение развитию информационных технологий и сферы искусственного интеллекта. В этом контексте премьер-министр также подчеркнул необходимость тесного сотрудничества с нашими соотечественниками, работающими в этой сфере, и реализации имеющегося потенциала.

Паоло Пирджанян отметил, что видит большой потенциал для развития сферы робототехники и искусственного интеллекта в Армении и готов внести свой вклад в дальнейшее развитие и прогресс этой отрасли.

Были обсуждены вопросы, связанные с реализацией новых программ в сфере искусственного интеллекта и робототехники в Армении, а также развитием имеющегося потенциала.