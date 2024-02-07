Пашинян заверяет, что цель изменения Конституции не в том, чтобы адаптировать ее под правительство

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уверяет, что целью возможного принятия новой Конституции не является адаптация Конституции к правящей политической силе, лидеру этой силы.

Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании в ответ на вопрос депутата Соны Казарян о дискуссиях по поводу возможного создания Четвертой республики.

“Что я подразумеваю под Четвертой республикой? Во внутреннем смысле я имею в виду принятую новую Конституцию, а не поправку к Конституции. Конституцию, которую принял народ, и все, даже те, кто голосовал против, признают, что за нее проголосовало большинство”, - сказал премьер-министр.

Пашинян подчеркнул, что за время их правления в Армении не было и не может быть никаких фальсификаций на выборах.

“Честно говоря, у правительства, у правящей политической силы нет пакета, который можно было бы положить на стол и сказать, что именно это предлагается принять. И это не плохо, наоборот, это хорошо. Прежде всего, должна быть дискуссия в обществе о том, о чем этот процесс, для чего это делается”, - сказал он, подчеркнув, что должен состояться разговор, должно сформироваться понимание, что это важно, что надо сделать, после чего только переходить к содержанию.

Премьер-министр добавил, что существует традиция, когда конституции адаптируются либо под действующее правительство, либо под главу действующего правительства. “Наши намерения не такие и не могут быть такими, потому что в этом просто нет необходимости”, - сказал Пашинян.

Премьер-министр Никол Пашинян заявил в январе, что Армении нужна новая Конституция. По его словам, Армения должна иметь Конституцию, которая сделает Республику Армения более конкурентоспособной и более жизнеспособной в новых геополитических и региональных условиях. Позже в интервью, отвечая на вопрос, предлагает ли он новую Конституцию для новой Четвертой республики, премьер-министр ответил, что это одна из идей.