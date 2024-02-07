Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 07-02-24

ЕРЕВАН, 7 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 7 февраля, курс доллара США вырос на 0.02 драмa и составил 404.26 драм. Курс евро вырос на 1.40 драмa и составил 435.11 драм. Курс российского рубля сократился на 0.02 драмa и составил 4.43 драм. Курс британского фунта вырос на 3.66 драмa и составил 510.46 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 167.66 драмa и составила 26394.83 драм. Цена серебра сократилась на 2.59 драмa и составила 289.90 драм.