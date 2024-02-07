Время в Ереване: 11:07,   7 Февраль 2024

Азиатские индексы - 07-02-24

Азиатские индексы - 07-02-24

ТОКИО, 7 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 7 февраля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.11% и составил 36119.92 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.42% и составил 2549.95 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.44% и составил 2829.70 пункта, а HANG SENG снизился на 0.34% и составил 16081.89 пункта.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]