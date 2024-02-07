Азиатские индексы - 07-02-24

ТОКИО, 7 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 7 февраля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.11% и составил 36119.92 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.42% и составил 2549.95 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.44% и составил 2829.70 пункта, а HANG SENG снизился на 0.34% и составил 16081.89 пункта.