Мы рассчитываем на три путевки на Олимпийские игры: Сейран Никогосян

Сборная Армении по стрельбе может завоевать еще несколько путевок на Олимпийские игры.

В беседе с «Арменпресс» такое мнение высказал главный тренер сборной Армении по стрельбе Сейран Никогосян.

«Эльмира Карапетян и Беник Хлгатян начали хорошо понимать друг друга, они стали командой, действуют как команда, и это дает результаты. Когда один из них в какой-то момент теряет очко, другой помогает сравняться. Хотя я немного недоволен результатами прошлого чемпионата мира, потому что они проиграли сборной Индии в финале, но они формируются как команда», - сказал Никогосян.

По словам главного тренера сборной Армении, результаты пары Эльмира Карапетян-Беник Хлгатян - многообещающие, но есть проблема в индивидуальной борьбе, которая может быть решена в предстоящих турнирах.

«На чемпионате мира в Египте я возлагал большие надежды на индивидуальную борьбу наших спортсменов, но, были упущения», - отметил он.

Никогосян подчеркнул, что если раньше в течение длительного времени были проблемы с оружием и боеприпасами, что приводило к нестабильным выступлениям спортсменов, то сейчас эта проблема в какой-то степени решена - государственная поддержка увеличилась.

«Я ожидаю олимпийскую путевку и от Беника Хлгатяна. У него есть шанс выиграть путевку на чемпионат Европы и специальный рейтинговый турнир в Рио в апреле. Я также возлагаю надежды на Грача Бабаяна, который участвует в соревнованиях по стрельбе из винтовки. Мы рассчитываем на три путевки на Олимпийские игры», - отметил он.

Говоря о новом поколении спортсменов стрелков, тренер сказал:

«У нас есть прекрасное представление о будущем, мы знаем, куда идем. Заметен рост молодежи. Вместе со сборной на учебно-тренировочные сборы выедут и несколько молодых спортсменов».

Варвара Айрапетян