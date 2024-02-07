На АЭС «Фукусима-1» произошла утечка радиоактивной воды

Сотрудники японской аварийной атомной электростанции «Фукусима-1» зафиксировали утечку радиоактивной воды в районе АЭС. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила компания Tokyo Electric Power (TEPCO), эксплуатирующая атомную электростанцию.

«Сотрудники обнаружили утечку воды из трубы. Зафиксировано наличие радиоактивных элементов», - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, содержание радиоактивных веществ в воде составляет 22 миллиарда беккерелей, а максимально допустимое количество - 1500 беккерелей. Также сообщается, что объем утечки составляет 5,5 тонны. Вода вытекла из установки очистки жидкости от цезия и стронция, а затем просочилась в почву. На данный момент попадание воды в океан не подтверждено.